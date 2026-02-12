Посольство РФ в Аргентине обеспокоено рекламой наемничества в пользу Киева

«Напоминаем, что в соответствии с международным правом наемники не являются комбатантами, а значит, не могут рассчитывать на статус военнопленных, закрепленный в Женевской конвенции 1949 года. Лучшее, что их ждет — длительные уголовные сроки, но чаще — смерть или увечья. Это подтверждает и информация в СМИ Аргентины, сообщавших недавно о гибели шести аргентинцев, воевавших на стороне украинских националистов», — добавили в посольстве.