Песков назвал условие разблокировки WhatsApp

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Возобновление полноценной работы WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России возможно при соблюдении российского законодательства и готовности к диалогу. Об этом в интервью «НЬЮМ ТАСС» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков, отвечая на вопросы о судьбе сервиса.

Представитель Кремля подчеркнул, что шансов на возвращение сервиса не будет, если компания продолжит игнорировать требования России. «Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию, и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», — добавил он.

