«Из Европы поступают противоречивые сигналы. Президент Франции (Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон, осознавая реалии, хочет наладить диалог с Россией. Речи канцлера Германии (Фридриха. — Прим. Ред.) Мерца по отношению к России смягчаются. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас по-прежнему настроена крайне враждебно по отношению к России», — написал он.
Так эксперт прокомментировал слова Каллас о продолжающейся поддержке Украины и якобы экономических проблемах России на фоне санкционного давления.
По словам Сибала, все указывает на то, что и Франция, и Германия утратили возможность самостоятельно определять внешнеполитический курс, отдав это право Брюсселю.
Это снижает престиж ведущих европейских держав и наносит ущерб Европе, создавая впечатление, что она не является полностью целостным образованием.
В декабре президент Франции призвал европейских коллег возобновить контакты с российским руководством. На этой неделе он заявил, что Париж и Москва восстановили каналы связи на техническом уровне. Макрон также выразил надежду на поддержку других стран. По его мнению, оживление диалога позволит Европе меньше зависеть от Соединенных Штатов и защищать свои интересы за столом переговоров по Украине.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, между Россией и Францией действительно состоялись рабочие контакты, но пока непримечательные. Сигналов того, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне, в Москве пока не видят.