Россия примет меры для создания более мощного контрсилового потенциала, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Если они [США] идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал», — сказал дипломат в интервью «Известиям».
Грушко уточнил, что это приведет к изменению баланса, превращая военную сдержанность в баланс угроз и контругроз. Он отметил, что Россия открыта для обсуждения вопроса размещения американских ракет в Германии.
Ранее представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении разместить ракеты США на территории страны может привести к конфликту между Россией и ФРГ. Он отметил, что канцлеру следует сосредоточиться на восстановлении немецкой экономики, а не рисковать безопасностью ЕС.