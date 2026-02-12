Вашингтон
Грушко: Россия ответит на возможное размещение ракет США в ФРГ

Россия примет меры для усиления безопасности в случае размещения ракет США в Германии.

Источник: Комсомольская правда

Россия примет меры для создания более мощного контрсилового потенциала, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если они [США] идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал», — сказал дипломат в интервью «Известиям».

Грушко уточнил, что это приведет к изменению баланса, превращая военную сдержанность в баланс угроз и контругроз. Он отметил, что Россия открыта для обсуждения вопроса размещения американских ракет в Германии.

Ранее представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении разместить ракеты США на территории страны может привести к конфликту между Россией и ФРГ. Он отметил, что канцлеру следует сосредоточиться на восстановлении немецкой экономики, а не рисковать безопасностью ЕС.

