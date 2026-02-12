Вашингтон
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Зеленский глумится над украинцами

Захарова заявила, что Зеленский глумится над украинцами, отказываясь проводить выборы.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой позиции Владимира Зеленского относительно проведения президентских выборов на Украине, заявив, что его высказывания о невозможности голосования в текущих условиях являются проявлением пренебрежительного отношения к гражданам страны. Соответствующее мнение дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Поводом для комментария стали сообщения СМИ о том, что украинский лидер считает невозможным назначение выборов на 24 февраля из-за символического значения этой даты, связанной с началом боевых действий. По его словам, возвращаться к избирательному процессу можно будет лишь после прекращения огня и появления гарантий безопасности.

«То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громодянами продолжается», — отметила дипломат.

Ранее источник в окружении Зеленского опроверг информацию о возможной подготовке к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше