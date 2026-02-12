Захарова: Зеленский глумится над украинцами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой позиции Владимира Зеленского относительно проведения президентских выборов на Украине, заявив, что его высказывания о невозможности голосования в текущих условиях являются проявлением пренебрежительного отношения к гражданам страны. Соответствующее мнение дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.
Поводом для комментария стали сообщения СМИ о том, что украинский лидер считает невозможным назначение выборов на 24 февраля из-за символического значения этой даты, связанной с началом боевых действий. По его словам, возвращаться к избирательному процессу можно будет лишь после прекращения огня и появления гарантий безопасности.
«То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громодянами продолжается», — отметила дипломат.
Ранее источник в окружении Зеленского опроверг информацию о возможной подготовке к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению.