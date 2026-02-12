Политик Мема: ЕС вместо финансирования Украины мог вернуть России ее активы

СТОКГОЛЬМ, 12 февраля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) вместо одобрения нового займа для Украины в размере €90 млрд мог бы вернуть России ее замороженные активы в ходе подготовки к мирному урегулированию. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«ЕС мог бы предложить вернуть замороженные российские активы в качестве меры по деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам о прекращении войны и вместо обещаний “использовать эти активы в будущем” на благо Украины», — написал он в Х.
Мема считает, что Брюссель продолжает политику, которая «противоречит его собственным интересам и мешает урегулированию конфликта на Украине». «ЕС мог бы получить роль за столом переговоров, но ничего подобного не произойдет, ЕС продолжает ту же стратегию провала», — подытожил политик.
Послы 24 из 27 стран ЕС (без Чехии, Венгрии и Словакии) утвердили механизм финансирования Киева на €90 млрд на 2026−2027 годы, который на саммите в декабре 2025 года был согласован вместо провалившейся экспроприации активов России. €30 млрд из этих денег пойдут на финансирование госбюджета Украины, €60 млрд — на поставки оружия. Деньги должны будут занять на финансовых рынках страны ЕС, выплаты процентов по нему Еврокомиссия осуществит из бюджета Евросоюза.