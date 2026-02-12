Политик Мема: ЕС вместо финансирования Украины мог вернуть России ее активы

Послы 24 из 27 стран ЕС (без Чехии, Венгрии и Словакии) утвердили механизм финансирования Киева на €90 млрд на 2026−2027 годы, который на саммите в декабре 2025 года был согласован вместо провалившейся экспроприации активов России. €30 млрд из этих денег пойдут на финансирование госбюджета Украины, €60 млрд — на поставки оружия. Деньги должны будут занять на финансовых рынках страны ЕС, выплаты процентов по нему Еврокомиссия осуществит из бюджета Евросоюза.