В Кремле высказались о судьбе WhatsApp* в России: при каких условиях мессенджер может вернуться

Песков: Разблокировка WhatsApp* зависит от выполнения законов РФ со стороны Meta.

Источник: Комсомольская правда

Для восстановления штатной работы WhatsApp* в России необходимо соответствие нормам отечественного права и настрой на диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta* будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков для ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что никаких перспектив у сервиса не будет, пока компания не перестанет закрывать глаза на требования российского законодательства.

Накануне Песков выразил сожаление по поводу того, что Telegram не выполняет законы РФ.

До этого Роскомнадзор официально подтвердил замедление мессенджера на фоне нарушений. Тогда пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram.

* — Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

