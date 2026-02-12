Внутри Европейского союза произошёл раскол по вопросу о выстраивании отношений с Россией. Такое мнение в социальной сети X выразил бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал.
Он обратил внимание на противоречивые сигналы, поступающие из европейских столиц: президент Франции Эммануэль Макрон, осознавая реальное положение дел, стремится к возобновлению диалога с Россией, риторика канцлера Германии Фридриха Мерца также смягчается, тогда как глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сохраняет крайне враждебный настрой.
Сибал полагает, что и Париж, и Берлин фактически утратили способность самостоятельно определять свою внешнюю политику, делегировав её Брюсселю. Это, по его словам, подрывает авторитет ведущих европейских государств и демонстрирует нецелостность Европы.
Ранее сообщалось, что Европа платит своим будущим за финансирование конфликта на Украине.
