Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в Анапе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы, сообщили РИА Новости в СК России.
«Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в совершении ряда преступлений в техникуме Анапы. Он подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. “б, е, и” ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. “а, б, е, и” ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным кубанского ГУ МВД, студент в среду открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, злоумышленник был задержан. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.