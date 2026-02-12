Вашингтон
Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в Анапе

СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы, сообщили РИА Новости в СК России.

«Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в совершении ряда преступлений в техникуме Анапы. Он подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. “б, е, и” ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. “а, б, е, и” ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным кубанского ГУ МВД, студент в среду открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, злоумышленник был задержан. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
