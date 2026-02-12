Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в Анапе

«Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в совершении ряда преступлений в техникуме Анапы. Он подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. “б, е, и” ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. “а, б, е, и” ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ)», — говорится в сообщении.