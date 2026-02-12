Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя

МАХАЧКАЛА, 12 фев — РИА Новости. Употребление больших доз алкоголя в течение дня ухудшает структуру сна, делает его коротким и поверхностным, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
«Прием больших доз алкоголя ухудшают структуру сна и делают его коротким и поверхностным. Причем, большие дозы не разрешены ни в дневное время, ни в ночное. Даже дневное потребление будет нарушать структуру сна», — отметила врач в ответ на вопрос о влиянии алкоголя на сон.
Кроме того, по словам специалиста, вечером-ночью также стоит отказаться от приема кофе, зеленого и черного чая — они, как и алкоголь, создают прерывистый сон.