Вашингтон
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя

РИА Новости: употребление больших доз алкоголя ухудшает структуру сна.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 12 фев — РИА Новости. Употребление больших доз алкоголя в течение дня ухудшает структуру сна, делает его коротким и поверхностным, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

«Прием больших доз алкоголя ухудшают структуру сна и делают его коротким и поверхностным. Причем, большие дозы не разрешены ни в дневное время, ни в ночное. Даже дневное потребление будет нарушать структуру сна», — отметила врач в ответ на вопрос о влиянии алкоголя на сон.

Кроме того, по словам специалиста, вечером-ночью также стоит отказаться от приема кофе, зеленого и черного чая — они, как и алкоголь, создают прерывистый сон.