Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя

«Прием больших доз алкоголя ухудшают структуру сна и делают его коротким и поверхностным. Причем, большие дозы не разрешены ни в дневное время, ни в ночное. Даже дневное потребление будет нарушать структуру сна», — отметила врач в ответ на вопрос о влиянии алкоголя на сон.