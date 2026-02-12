При стрельбе в техникуме в Анапе пострадали два человека

Накануне студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, злоумышленник был задержан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.