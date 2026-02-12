Вашингтон
При стрельбе в техникуме в Анапе пострадали два человека

СК: при стрельбе в техникуме в Анапе пострадали сотрудница и учащийся.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудница техникума и несовершеннолетний учащийся пострадали при стрельбе в Анапе, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в СК России.

«Огнестрельные ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница техникума и охранник. Пострадавшие были госпитализированы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что будут ходатайствовать об аресте подозреваемого в нападении.

Накануне студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, злоумышленник был задержан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.

