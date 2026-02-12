Родригес: сотрудничество с США в энергетике должно быть выгодно для обеих сторон

КАРАКАС, 12 февраля. /ТАСС/. Долгосрочное энергетическое сотрудничество Венесуэлы с США должно быть выгодным для обеих сторон. Об этом по итогам встречи с министром энергетики США Крисом Райтом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.
«Долгосрочное, продуктивное партнерство в энергетической повестке дня, должно стать эффективным двигателем двухсторонних отношений [с США], выгодным и взаимодополняющим для обеих стран, для Соединенных Штатов Америки и народа Венесуэлы», — указала Родригес. Она подчеркнула, что сотрудничество в энергетической сфере должно развиваться беспрепятственно.
Уполномоченный президент выразила уверенность в том, что существующие разногласия между Венесуэлой и США могут быть разрешены дипломатическим путем. Она отметила, что политический и энергетический диалог должны стать адекватными каналами для развития отношений США с Венесуэлой.
Родригес сообщила, что на встрече с Райтом обсуждались проекты в нефтегазовой, горнодобывающей и электроэнергетической промышленности.