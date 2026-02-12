Вашингтон
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригес: сотрудничество с США в энергетике должно быть выгодно для обеих сторон

Уполномоченный президент Венесуэлы выразила уверенность в том, что существующие разногласия между странами могут быть разрешены дипломатическим путем.

КАРАКАС, 12 февраля. /ТАСС/. Долгосрочное энергетическое сотрудничество Венесуэлы с США должно быть выгодным для обеих сторон. Об этом по итогам встречи с министром энергетики США Крисом Райтом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.

«Долгосрочное, продуктивное партнерство в энергетической повестке дня, должно стать эффективным двигателем двухсторонних отношений [с США], выгодным и взаимодополняющим для обеих стран, для Соединенных Штатов Америки и народа Венесуэлы», — указала Родригес. Она подчеркнула, что сотрудничество в энергетической сфере должно развиваться беспрепятственно.

Уполномоченный президент выразила уверенность в том, что существующие разногласия между Венесуэлой и США могут быть разрешены дипломатическим путем. Она отметила, что политический и энергетический диалог должны стать адекватными каналами для развития отношений США с Венесуэлой.

Родригес сообщила, что на встрече с Райтом обсуждались проекты в нефтегазовой, горнодобывающей и электроэнергетической промышленности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше