Вашингтон
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп распорядился снабжать военные базы США от угольных станций

Трамп подписал указ о снабжении военных баз США от угольных станций.

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону закупать электроэнергию у американских угольных электростанций для снабжения военных баз.

Выступая перед шахтерами, Трамп заявил, что предыдущая администрация не уделяла должного внимания проблемам угольной отрасли. По его словам, шахтеры преданы своему делу и не променяют работу на роскошную жизнь в мегаполисе.

«Думаю, за меня проголосуют около 97% из вас. И вы не хотели бы заниматься ничем другим. Вы бы не поменялись с тем парнем, у которого шикарный пентхаус на Пятой авеню», — заявил американский президент.

При этом Трамп добавил, что его собственная жизнь была легкой еще до прихода в политику.

Документ обязывает министра обороны совместно с министром энергетики заключать долгосрочные соглашения с шахтами для обеспечения объектов военного ведомства и иных стратегически значимых структур, передает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в сообщении, цель указа — обеспечить бесперебойное энергоснабжение военных объектов и снизить зависимость от нестабильных возобновляемых источников, таких как ветряные и солнечные электростанции.

Ещё во время предвыборной кампании Трамп называл энергосистему США «устаревшей» и заявил, что она находится в катастрофическом состоянии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше