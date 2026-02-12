Ростех: морской «Панцирь-МЕ» успешно применяют против безэкипажных катеров

Ранее в Ростехе ТАСС рассказали, что «Панцирь-МЕ» — единственная в мире система, башня которой совмещает и мощное артиллерийское, и многорежимное ракетное вооружение. Благодаря интегрированной радиолокационно-оптической системе управления, состоящей из трех радаров (оптического, дальнего обнаружения и сопровождения цели) комплекс практически не имеет слепой зоны и всегда видит в деталях объект атаки.