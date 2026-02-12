Ростех: морской «Панцирь-МЕ» успешно применяют против безэкипажных катеров

ЭР-РИЯД, 12 февраля. /ТАСС/. Морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» способен успешно уничтожать безэкипажные катера. Об этом ТАСС сообщил представитель холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на полях выставки World Defense Show в Саудовской Аравии.
«Морской “Панцирь-МЕ” эффективно показывает себя против безэкипажных катеров», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее в Ростехе ТАСС рассказали, что «Панцирь-МЕ» — единственная в мире система, башня которой совмещает и мощное артиллерийское, и многорежимное ракетное вооружение. Благодаря интегрированной радиолокационно-оптической системе управления, состоящей из трех радаров (оптического, дальнего обнаружения и сопровождения цели) комплекс практически не имеет слепой зоны и всегда видит в деталях объект атаки.
Там отметили, что «Панцирь» имеет полностью автоматический режим работы с возможностью корректировки при помощи оператора. Кроме того, в Ростехе подчеркнули, что комплекс можно устанавливать на боевые корабли различных классов.