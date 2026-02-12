Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты

При этом она добавила, что для токенизации карт используют все приложения платёжных систем. «Это и Apple Pay, и Samsung Pay, и Google Pay, и Mir Pay — токенизация карт начала развиваться у нас ещё до пандемии. Независимо от того, какое программное обеспечение установлено на устройстве потребителя — он рискует, действуя по указке преступников, и дело тут не в смартфоне», — заключила она.