В МИД РФ предупредили об ответе при размещении в ФРГ дальнобойных ракет США

«Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», — сказал замглавы МИД, которого цитируют «Известия».