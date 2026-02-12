В МИД РФ предупредили об ответе при размещении в ФРГ дальнобойных ракет США

Россия сформирует ещё более эффективный контрсиловой потенциал, если США решатся разместить в Германии свои дальнобойные ракеты, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», — сказал замглавы МИД, которого цитируют «Известия».
Он обратил внимание, что РФ готова обсудить с американской стороной вопрос размещения ракет в ФРГ. Грушко отметил, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия объявила мораторий на размещение таких вооружений.
При этом, по словам замминистра, Российская Федерация заявила, что не станет размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские комплексы не появятся на европейской территории. Он также уточнил, что сегодня на Западе преобладают милитаристские настроения.
Грушко добавил, что Европа пытается выстроить систему безопасности, направленную против России.
Напомним, в июле журнал Military Watch Magazine написал, что Германия хочет получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon с целью нанесения ударов по столице РФ. В статье говорилось, что дальность полёта Tomahawk модификации Block IV составляет 1600 км.