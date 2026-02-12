Генконсул России сообщил, что нет подвижек в возврате дипсобственности

«Без решения принципиального для нас вопроса по возвращению российской дипломатической собственности говорить о подлинном восстановлении нормальности в российско-американских отношениях не приходится. Так как по этой ключевой для нас теме никаких подвижек нет, то не удается сделать серьезный прорыв и размотать клубок проблем по всем накопленным “раздражителям” в двусторонней повестке дня. Но мы не теряем надежды на лучшее», — сказал Марков.