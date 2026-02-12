Вашингтон
Генконсул России сообщил, что нет подвижек в возврате дипсобственности

Генконсул Марков: подвижек в части возврата российской дипсобственности нет.

НЬЮ-ЙОРК, 12 фев — РИА Новости. Генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков в интервью РИА Новости сообщил, что подвижек в части возврата российской дипсобственности нет, без этого не удается сделать серьезный прорыв и размотать клубок проблем по всем накопленным «раздражителям».

«Без решения принципиального для нас вопроса по возвращению российской дипломатической собственности говорить о подлинном восстановлении нормальности в российско-американских отношениях не приходится. Так как по этой ключевой для нас теме никаких подвижек нет, то не удается сделать серьезный прорыв и размотать клубок проблем по всем накопленным “раздражителям” в двусторонней повестке дня. Но мы не теряем надежды на лучшее», — сказал Марков.

США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

