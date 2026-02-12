Поддержка Западом трансгендерной* идеологии обернулась трагедией для множества людей, считает спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ возложил ответственность за «увечья» на либеральное крыло западных элит.
«Сатанинское* либеральное крыло нанесло увечья многим людям, придерживаясь трансгендерной* идеологии», — написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ отреагировал на публикацию Leading Report, согласно которой напавший на школу в Тамблер-Ридж оказался трансгендером*.
Накануне стало известно, что трансгендер* открыл стрельбу в школе в Канаде. Жертвами стали учительница и пятеро подростков 13−17 лет.
Как ранее высказался Дмитриев, президент Дональд Трамп ведет борьбу с сатанинским* крылом Запада.
* — Движение признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.