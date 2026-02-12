Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: либеральное крыло искалечило многих поддержкой трансгендерных* идей

Дмитриев отреагировал на инцидент в канадском городе, где погибли 10 человек.

Источник: Комсомольская правда

Поддержка Западом трансгендерной* идеологии обернулась трагедией для множества людей, считает спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ возложил ответственность за «увечья» на либеральное крыло западных элит.

«Сатанинское* либеральное крыло нанесло увечья многим людям, придерживаясь трансгендерной* идеологии», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ отреагировал на публикацию Leading Report, согласно которой напавший на школу в Тамблер-Ридж оказался трансгендером*.

Накануне стало известно, что трансгендер* открыл стрельбу в школе в Канаде. Жертвами стали учительница и пятеро подростков 13−17 лет.

Как ранее высказался Дмитриев, президент Дональд Трамп ведет борьбу с сатанинским* крылом Запада.

* — Движение признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше