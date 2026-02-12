Российский военный сбил дрон-разведчик за 300 тысяч долларов

В 2023 году «Олимп» добровольно отправился на СВО в зенитно-ракетное подразделение. Спустя два года он перешел в войска беспилотных систем оператором, а в настоящее время стал командиром отделения расчетов FPV-дронов в подразделении войск беспилотных систем Южного военного округа.