Российский военный сбил дрон-разведчик за 300 тысяч долларов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев — РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным «Олимп» рассказал РИА Новости, как сбил на границе ЛНР и ДНР разведывательный беспилотник ВСУ Shark стоимостью 300 тысяч долларов.
В 2023 году «Олимп» добровольно отправился на СВО в зенитно-ракетное подразделение. Спустя два года он перешел в войска беспилотных систем оператором, а в настоящее время стал командиром отделения расчетов FPV-дронов в подразделении войск беспилотных систем Южного военного округа.
«Первый уничтоженный мной беспилотник был в октябре прошлого года в районе ЛНР, ДНР. Это был Shark стоимостью 300 тысяч долларов», — рассказал боец. Он уточнил, что обнаружить дрон-разведчик было сложно из-за темного времени суток, с задачей помог справиться расчет радиолокационной станции.
После этого ему удалось уничтожить еще один беспилотник лично и два в составе расчета. «За сбитые беспилотники мы получили выплаты, благодаря которым смогли усовершенствовать свой расчет для эффективности нашей работы», — добавил военный.