В Иране выразили надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США

«Я искренне надеюсь, что наступающий год станет годом мира и спокойствия, в котором диалог возобладает над войной. Мы отдаем предпочтение дипломатии, и соглашение по мирной ядерной программе Ирана достижимо, но только если оно будет справедливым и сбалансированным», — написал Аракчи на странице в соцсети X, поздравив Иран с 47-й годовщиной Исламской революции.