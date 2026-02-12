Вашингтон
В Иране выразили надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США

Аракчи выразил надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил надежду на удовлетворительные для исламской республики результаты диалога по ядерной сделке с США.

«Я искренне надеюсь, что наступающий год станет годом мира и спокойствия, в котором диалог возобладает над войной. Мы отдаем предпочтение дипломатии, и соглашение по мирной ядерной программе Ирана достижимо, но только если оно будет справедливым и сбалансированным», — написал Аракчи на странице в соцсети X, поздравив Иран с 47-й годовщиной Исламской революции.

При этом Аракчи добавил, что Иран не будет уклоняться от защиты своего суверенитета, «чего бы это ни стоило».

В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.

