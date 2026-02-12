СМИ: постпред Британии в НАТО поселил любовницу в резиденции в Брюсселе

По данным Times, Лапсли, которому 55 лет, ранее начал отношения со своей помощницей, которой — ближе к тридцати. Осведомленный источник уточнил изданию, что будущий посол Великобритании в ЕС, Кэролайн Уилсон, сочла «неуместным», что Лапсли жил с ней в резиденции. Times не называет имя этой женщины.