В ЕС сообщили Украине плохие новости

Рейнгольд Лопатка (Австрийская народная партия) назвал маловероятным членство Украины в ЕС через два года, отметив, что это было бы несправедливо по отношению к государствам Западных Балкан и что среди стран-участниц Евросоюза до сих пор нет единства по данному вопросу. Он подчеркнул разницу в подходах Еврокомиссии и Совета ЕС.