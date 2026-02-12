В ЕС сообщили Украине плохие новости

Европейские парламентарии сомневаются в возможности скорого вступления Украины в Европейский союз. Австрийское издание Der Standard приводит мнения депутатов, представляющих страну.
Рейнгольд Лопатка (Австрийская народная партия) назвал маловероятным членство Украины в ЕС через два года, отметив, что это было бы несправедливо по отношению к государствам Западных Балкан и что среди стран-участниц Евросоюза до сих пор нет единства по данному вопросу. Он подчеркнул разницу в подходах Еврокомиссии и Совета ЕС.
Его коллега Хельмут Брандштеттер (NEOS) указал на необходимость предварительной внутренней реформы ЕС, в частности отказа от принципа единогласия, и также заявил о недопустимости затягивания приёма балканских стран ради ускорения интеграции Украины.
Между тем, как ранее писала газета Politico, в Брюсселе разрабатывают план поэтапного, частичного включения Украины в ЕС к 2027 году, предполагающий обход потенциального вето со стороны Венгрии в расчёте на смену власти в Будапеште после выборов.
