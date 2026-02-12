Суд ЕС признал незаконным повторное внесение россиянки в санкционный список

Токарева изначально попала под ограничительные меры как лицо, аффилированное с крупным российским предпринимателем. Несмотря на неоднократные судебные решения в её пользу, Совет ЕС каждый раз возвращал фигурантку в санкционный список, используя прежние аргументы.
«Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьёй 266 договора о функционировании Евросоюза», — сказано в вердикте. Суд также отказал Совету в очередной попытке сохранить санкции в отношении Токаревой, отметив, что пренебрежение судебными актами наносит прямой ущерб заявительнице.
«Совет не выполнил свою обязанность… в соответствии с решениями об отмене (внесения в санкционный список — Прим. Life.ru)… что способно подорвать доверие, которое участники процесса возлагают на соблюдение судебных решений», — констатируется в документе.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент выступил с заявлением о возможном снятии нефтяных санкций с России. Бессент заявил, что снижение мировых цен на нефть возможно при достижении сделок по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении обсудить с США ситуацию вокруг венесуэльской нефти. Это связано с американской лицензией, которая запрещает лицам из России операции с нефтью Венесуэлы. Песков отметил, что у России есть инвестиции и долгосрочные проекты в этой стране. Он назвал сложившуюся ситуацию поводом для разговоров с американцами.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.