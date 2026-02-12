Суд ЕС признал незаконным повторное внесение россиянки в санкционный список

Ранее министр финансов США Скотт Бессент выступил с заявлением о возможном снятии нефтяных санкций с России. Бессент заявил, что снижение мировых цен на нефть возможно при достижении сделок по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении обсудить с США ситуацию вокруг венесуэльской нефти. Это связано с американской лицензией, которая запрещает лицам из России операции с нефтью Венесуэлы. Песков отметил, что у России есть инвестиции и долгосрочные проекты в этой стране. Он назвал сложившуюся ситуацию поводом для разговоров с американцами.