Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд ЕС признал незаконным повторное внесение россиянки в санкционный список

Суд ЕС вынес решение, впервые признав противоправным повторное включение физического лица в антироссийские санкционные списки. В постановлении по делу Майи Токаревой инстанция указала на систематическое несоблюдение Советом ЕС судебных предписаний.

Источник: Life.ru

Токарева изначально попала под ограничительные меры как лицо, аффилированное с крупным российским предпринимателем. Несмотря на неоднократные судебные решения в её пользу, Совет ЕС каждый раз возвращал фигурантку в санкционный список, используя прежние аргументы.

«Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьёй 266 договора о функционировании Евросоюза», — сказано в вердикте. Суд также отказал Совету в очередной попытке сохранить санкции в отношении Токаревой, отметив, что пренебрежение судебными актами наносит прямой ущерб заявительнице.

«Совет не выполнил свою обязанность… в соответствии с решениями об отмене (внесения в санкционный список — Прим. Life.ru)… что способно подорвать доверие, которое участники процесса возлагают на соблюдение судебных решений», — констатируется в документе.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент выступил с заявлением о возможном снятии нефтяных санкций с России. Бессент заявил, что снижение мировых цен на нефть возможно при достижении сделок по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении обсудить с США ситуацию вокруг венесуэльской нефти. Это связано с американской лицензией, которая запрещает лицам из России операции с нефтью Венесуэлы. Песков отметил, что у России есть инвестиции и долгосрочные проекты в этой стране. Он назвал сложившуюся ситуацию поводом для разговоров с американцами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше