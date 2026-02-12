В конгрессе поддержали резолюцию против пошлин Трампа в отношении Канады

В феврале пошлого года Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы неспособности Канады бороться с трансграничной наркоторговлей, особенно с фентанилом, и ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров. Принятая в палате резолюция призвана прекратить действие режима чрезвычайного положения, что лишило бы пошлины правовой основы. Однако ей еще предстоит пройти голосование в сенате.