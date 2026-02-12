Вашингтон
В конгрессе поддержали резолюцию против пошлин Трампа в отношении Канады

Палата представителей поддержала резолюцию против пошлин в отношении Канады.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Палата представителей США поддержала резолюцию против пошлин американского президента Дональда Трампа в отношении Канады, следует из трансляции нижней палаты конгресса Соединенных Штатов.

Согласно трансляции, 219 законодателей проголосовало за резолюцию, в то время как 211 их коллег проголосовало против.

В феврале пошлого года Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы неспособности Канады бороться с трансграничной наркоторговлей, особенно с фентанилом, и ввел пошлины в размере 25% на большинство канадских товаров. Принятая в палате резолюция призвана прекратить действие режима чрезвычайного положения, что лишило бы пошлины правовой основы. Однако ей еще предстоит пройти голосование в сенате.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше