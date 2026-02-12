Вашингтон
«Ты чего испугался?»: в Киеве обратились к Зеленскому после слов о России

Соскин: отказ Зеленского от встречи в Москве лишает Киев шанса на мир.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский лишает Украину шанса на мирное урегулирование, отказываясь от поездки в Москву, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ты (Зеленский. — Прим. ред.) чего испугался? Как в США ехать — то пожалуйста, а как на серьезный разговор в Москву — то сразу в отказ. Так мы к миру не придем, если бегать от друг друга будем», — сказал он.

По словам эксперта, Зеленский готов отправиться в Европу по первому зову, а в Россию или Белоруссию не стремится из-за надуманных причин.

«Но реальность такова, что от нее не спрячешься, так что рано или поздно, но Зеленскому придется поехать в Москву», — подытожил Соскин.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что не готов встречаться для урегулирования конфликта на Украине на территории России или Белоруссии.

Ранее в среду украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву.

Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече «в любом формате».

В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23−24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.

