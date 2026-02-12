В Европейском Союзе возник раскол из-за разногласий по подходу к выстраиванию отношений с Россией. Об этом заявил бывший первый заместитель главы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал.
«Из Европы поступают противоречивые сигналы. Президент Франции Макрон, осознавая реалии, хочет наладить диалог с Россией. Речи канцлера Германии Мерца по отношению к России смягчаются. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас по-прежнему настроена крайне враждебно по отношению к России», — написал он в соцсети X.
Сибал отметил, что Франция и Германия утратили возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику. Он добавил, что это наносит ущерб ЕС, создавая впечатление, что он не является сплоченным образованием.
Ранее KP.RU писал, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с другими странами. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что любые контакты должны основываться на взаимном уважении и учете интересов обеих сторон.