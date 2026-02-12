Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе рассказали, чем обернется для Зеленского его новая авантюра

BZ: затягивание выборов может обернуться для Зеленского катастрофой.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Спекуляции Владимира Зеленского вокруг выборов на Украине могут усугубить его положение, пишет газета Berliner Zeitung.

«Президент Украины проводит рискованную стратегию. Он хочет выиграть время, надеясь, что геополитическая ситуация изменится в его пользу. Если этот расчет не сработает, Киев в конечном итоге может оказаться под еще большим давлением», — говорится в материале.

По данным газеты, глава киевского режима намеренно выдвигает неприемлемые для Москвы требования по Донбассу и прекращению огня, тем самым перекладывая на Россию ответственность за отсутствие мира.

«До тех пор, пока Зеленский, который с российской точки зрения является нелегитимным президентом с мая прошлого года, выдвигает условия, которые, как он знает, Москва вряд ли примет, пространство для маневра остается фактически замороженным», — резюмирует автор.

Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.

После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников «обеспечить безопасность» их проведения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше