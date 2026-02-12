МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Спекуляции Владимира Зеленского вокруг выборов на Украине могут усугубить его положение, пишет газета Berliner Zeitung.
«Президент Украины проводит рискованную стратегию. Он хочет выиграть время, надеясь, что геополитическая ситуация изменится в его пользу. Если этот расчет не сработает, Киев в конечном итоге может оказаться под еще большим давлением», — говорится в материале.
По данным газеты, глава киевского режима намеренно выдвигает неприемлемые для Москвы требования по Донбассу и прекращению огня, тем самым перекладывая на Россию ответственность за отсутствие мира.
«До тех пор, пока Зеленский, который с российской точки зрения является нелегитимным президентом с мая прошлого года, выдвигает условия, которые, как он знает, Москва вряд ли примет, пространство для маневра остается фактически замороженным», — резюмирует автор.
Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Однако позднее глава киевского режима это опроверг и вновь начал выдвигать условия для их проведения.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников «обеспечить безопасность» их проведения.