В ИМЭМО РАН назвали востребованные на фоне развития технологий ИИ профессии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) станут востребованы профессии математика, программиста, физика, конструктора систем вооружений, биотехнолога и генного инженера, рассказала РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
«В первую очередь это математики, программисты, физики, конструкторы, особенно автономных и полуавтономных систем вооружений, инженеры, специалисты по кибербезопасности и другие технические специалисты по управлению автоматизированными системами и так далее. При этом существенно возрастет востребованность профессионалов по биотехнологиям, генной инженерии, регенеративной медицине», — сказала Ромашкина, отвечая на вопрос агентства о наиболее востребованных профессиях будущего в связи с развитием технологий ИИ.
Эксперт также обратила внимание на то, что сейчас уже появляются новые профессии: промпт-инженеры, архитекторы ИИ-систем, этические консультанты по ИИ, разработчики систем машинного обучения, а также специалисты по квантовым вычислениям.
«Их время уже пришло, и, думаю, эта тенденция будет развиваться ускоренными темпами», — подытожила сотрудник ИМЭМО.
Давая прогноз о будущем «сокращенных» из-за ИИ работников, Ромашкина сообщила, что для преодоления этой проблемы нужны государственные программы, которые бы мотивировали людей осваивать востребованные в технологическую эпоху профессии: кому-то, вероятно, будет полезно выбрать более актуальную рабочую специальность, а кому-то пройти дополнительное обучение по цифровым технологиям.