В ИМЭМО РАН назвали востребованные на фоне развития технологий ИИ профессии

«В первую очередь это математики, программисты, физики, конструкторы, особенно автономных и полуавтономных систем вооружений, инженеры, специалисты по кибербезопасности и другие технические специалисты по управлению автоматизированными системами и так далее. При этом существенно возрастет востребованность профессионалов по биотехнологиям, генной инженерии, регенеративной медицине», — сказала Ромашкина, отвечая на вопрос агентства о наиболее востребованных профессиях будущего в связи с развитием технологий ИИ.