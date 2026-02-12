МИД: Россия ответит, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии

Дипломат отметил, что позиция России была чётко изложена американской стороне. После выхода США из Договора о РСМД Россия объявила мораторий на размещение таких ракет.
«Мы никогда не уходили от обсуждения. Но, когда американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, первое, что мы сделали, — объявили о моратории на размещение этих ракет, заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Всё. Что ещё надо?» — сказал Грушко.
Он подчеркнул, что сейчас в Европе преобладают милитаристские настроения. Дипломат назвал такую политику тупиковой. Он заявил, что безопасность не может быть неделимой, если кто-то укрепляет её за счёт других. Грушко предупредил о возможных ответных мерах.
Ранее сообщалось, что Россия намерена прояснить ситуацию с венесуэльской нефтью через каналы общения с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал американскую лицензию, которая запрещает лицам из России операции с нефтью Венесуэлы. Песков отметил, что это новое решение. Он подчеркнул, что у России есть инвестиции и долгосрочные проекты в Венесуэле, а также взаимная заинтересованность сторон. По его словам, сложившаяся ситуация является поводом для обсуждения с американцами.
