МИД: Россия ответит, если США разместят дальнобойные ракеты в Германии

«Мы никогда не уходили от обсуждения. Но, когда американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, первое, что мы сделали, — объявили о моратории на размещение этих ракет, заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Всё. Что ещё надо?» — сказал Грушко.