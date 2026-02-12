Производитель: БПЛА S180 доказал способность уклоняться от атак FPV-дронов

ЭР-РИЯД, 12 февраля. /ТАСС/. Новейший скоростной беспилотник-разведчик Supercam S180 доказал способность эффективно уклоняться от атак дронов-камикадзе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГК «Беспилотные системы» в рамках международной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.
«Да, ускорение до существенных скоростей, нехарактерных для БПЛА с электродвигателями, вместе с маневром уклонения делает БПЛА более защищенным от атак FPV-дронов. Статистика, которой мы обладаем, говорит о том, что Supercam S180 уходит от атак FPV-дронов в большинстве случаев», — рассказали в организации.
Ранее сообщалось, что аппарат сделан в форм-факторе летающее крыло и обладает возможностью кратковременного ускорения, что делает его недосягаемым для FPV-дронов. БПЛА предназначен для ведения мониторинга и разведки.
Выставка World Defense Show 2026 проходит 8−12 февраля.