Роспотребнадзор рассказал о правах потребителей при ремонте авто в сервисе

Там уточнили, что выдача автомобиля потребителю производится только после проверки полноты и качества выполненной работы, а также сохранности транспортного средства. Хозяин машины обязан с участием исполнителя проверить ее комплектность и техническое состояние машины, а также исправность и качество оказанных услуг.