Министр энергетики США высоко оценил переговоры с Родригес

Крис Райт сообщил, что говорил с уполномоченным президентом Венесуэлы о проблемах и вызовах, над решением которых Вашингтон и Каракас обязались работать вместе.

КАРАКАС, 12 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт дал высокую оценку состоявшимся в Каракасе переговорам с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Сегодня мы провели замечательные и откровенные переговоры, в ходе которых очень открыто говорили об огромных возможностях, открывающихся перед нами, а также о некоторых проблемах и вызовах, над решением которых обязались работать вместе», — заявил Райт в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.

Министр энергетики отметил, что Венесуэла богата природными ресурсами: нефтью, природным газом и полезными ископаемыми. Он заявил, что при совместной работе «народ Венесуэлы и народ Соединенных Штатов в этом году смогут добиться резкого увеличения производства венесуэльской нефти, природного газа и электроэнергии».

Райт подчеркнул, что существенный рост добычи полезных ископаемых позволит расширить возможности трудоустройства, увеличить заработную плату и улучшить качество жизни венесуэльцев. Министр считает, что сотрудничество в энергетике принесет пользу Венесуэле, Соединенным Штатам и Западному полушарию.

