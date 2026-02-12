Министр энергетики США высоко оценил переговоры с Родригес

КАРАКАС, 12 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт дал высокую оценку состоявшимся в Каракасе переговорам с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
«Сегодня мы провели замечательные и откровенные переговоры, в ходе которых очень открыто говорили об огромных возможностях, открывающихся перед нами, а также о некоторых проблемах и вызовах, над решением которых обязались работать вместе», — заявил Райт в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.
Министр энергетики отметил, что Венесуэла богата природными ресурсами: нефтью, природным газом и полезными ископаемыми. Он заявил, что при совместной работе «народ Венесуэлы и народ Соединенных Штатов в этом году смогут добиться резкого увеличения производства венесуэльской нефти, природного газа и электроэнергии».
Райт подчеркнул, что существенный рост добычи полезных ископаемых позволит расширить возможности трудоустройства, увеличить заработную плату и улучшить качество жизни венесуэльцев. Министр считает, что сотрудничество в энергетике принесет пользу Венесуэле, Соединенным Штатам и Западному полушарию.