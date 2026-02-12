Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-десантник из Франции Моро назвал политику Макрона с 2017 года провальной

По словам бывшего военного, особенно это заметно на примере Африки, откуда республику вытеснили из-за вмешательства во внутренние дела государств.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Париж должен научиться развивать отношения с африканскими странами на равных, без проявления неоколониализма. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший французский десантник Ксавье Моро.

По его словам, внешняя политика президента Франции Эмманюэля Макрона с 2017 года, за исключением сближения с Индией, является полным провалом, особенно в Африке, откуда республику вытеснили из-за вмешательства во внутренние дела государств. «Тем не менее это отступление в среднесрочной перспективе благотворно. Франция должна научиться развивать отношения с африканскими странами на равных, без неоколониального комплекса», — отметил эксперт. По его убеждению, для этого необходима смена нынешней правящей элиты.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше