Экс-десантник из Франции Моро назвал политику Макрона с 2017 года провальной

По его словам, внешняя политика президента Франции Эмманюэля Макрона с 2017 года, за исключением сближения с Индией, является полным провалом, особенно в Африке, откуда республику вытеснили из-за вмешательства во внутренние дела государств. «Тем не менее это отступление в среднесрочной перспективе благотворно. Франция должна научиться развивать отношения с африканскими странами на равных, без неоколониального комплекса», — отметил эксперт. По его убеждению, для этого необходима смена нынешней правящей элиты.