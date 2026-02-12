Вашингтон
На Западе рассказали об опасной авантюре Зеленского

Как пишет немецкое издание Berliner Zeitung, политическая стратегия Владимира Зеленского в вопросе выборов и переговорного процесса несёт в себе серьёзные риски для него самого.

Как пишет немецкое издание Berliner Zeitung, политическая стратегия Владимира Зеленского в вопросе выборов и переговорного процесса несёт в себе серьёзные риски для него самого. Отмечается, что украинский лидер делает ставку на затягивание времени в надежде на благоприятное изменение геополитической обстановки. Однако если этот сценарий не реализуется, Киев может столкнуться с ещё более сильным давлением.

По мнению автора публикации, Зеленский сознательно формулирует заведомо неприемлемые для России условия по Донбассу и режиму прекращения огня, перекладывая таким образом ответственность за отсутствие мирного процесса на Москву.

Подчёркивается, что с точки зрения российской стороны Зеленский утратил легитимность ещё в мае прошлого года, и пока он продолжает выдвигать требования, которые Кремль, как он сам понимает, не примет, переговорный тупик сохраняется.

Ранее в ЕС сообщили Украине плохие новости.

