«Подозреваю, такие невозможные требования с ее стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими», — сказал эксперт.
По его словам, Каллас недовольна тем, что некоторые западные лидеры начали менять свое отношение к Москве и пытаться найти точки соприкосновения.
«Она думает, что из-за подобных заявлений русские откажутся разговаривать, и переговоры никогда не сдвинутся с места», — пояснил Меркурис.
Раннее глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. Как отмечает издание Reuters, глава евродипломатии предложит правительствам стран-членов ЕС этот перечень уже в ближайшие дни.
Второго февраля Каллас заявила, что украинцы на переговорах готовы идти «на сложные уступки, которые от них требуют».
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.