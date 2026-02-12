«Восстания тоже были»: Песков провел параллель между опасениями с ИИ и появлением ткацких станков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел параллель между нынешним опасением в отношении ИИ и тем, как в XVIII веке англичане встретили появление первых ткацких станков.
«Но, с другой стороны, знаете, когда появлялись первые станки в Англии, там же тоже были восстания против первых станков», — сказал Песков для ТАСС.
Официальный представитель Кремля пояснил, что страх перед радикальными переменами в жизни и в работе свойствен человеку по своей природе.
При этом Песков добавил, что сегодня уже никто не оспаривает ценность промышленных роботов — более того, в России действует госпрограмма по наращиванию их числа.
В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что правительству необходимо уже сейчас позаботиться о тех, чьи профессии исчезнут из-за нейросетей.