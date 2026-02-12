Производитель: катер R-SAVER-1 может адаптироваться по требованию заказчика

Модель катера была впервые представлена в рамках выставки в Эр-Рияде. «Надводный робот может быть полезен в нефтегазовой отрасли, на которой основана экономика стран Персидского залива и Ближнего Восток. С его помощью можно проводить осмотр подводных трубопроводов, осуществлять контроль буровых платформ, работать в суровых условиях без риска для персонала с целью обследования зон утечек и загрязнений, работать в зоне пожаров и аварий», — отметил собеседник ТАСС.