Производитель: катер R-SAVER-1 может адаптироваться по требованию заказчика

ЭР-РИЯД, 12 февраля. /ТАСС/. Новейший российский надводный морской робототехнический комплекс R-SAVER-1 потенциально может адаптироваться по требованию заказчика и применяться для решения задач флота стран-эксплуатантов. Об этом ТАСС заявил официальный представитель компании-разработчика в рамках международной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«R-SAVER-1 имеет открытую конфигурацию системы управления и потенциально может быть адаптирован под требования заказчика, в том числе для усиления флота стран-эксплуатантов относительно дешевыми и эффективными средствами с дальностью действия и мореходностью», — заявили в организации.
Модель катера была впервые представлена в рамках выставки в Эр-Рияде. «Надводный робот может быть полезен в нефтегазовой отрасли, на которой основана экономика стран Персидского залива и Ближнего Восток. С его помощью можно проводить осмотр подводных трубопроводов, осуществлять контроль буровых платформ, работать в суровых условиях без риска для персонала с целью обследования зон утечек и загрязнений, работать в зоне пожаров и аварий», — отметил собеседник ТАСС.
В компании-производителе уточнили, что в интересах науки и экологии катер может проводить отбор проб воды и донных отложений, измерять течения, температуру и соленость воды, наблюдать за морскими экосистемами, проводить инженерные изыскания и съемку дна. «Для промышленности и инфраструктурных проектов МРТК может проводить подготовку к строительству мостов, портов, прокладке кабелей, осмотр дамб, мостов, ГЭС, контролировать состояние гидросооружений», — добавили в организации.
Кроме того, R-SAVER-1 может выполнять задачи правоохранительных органов по контролю акваторий, борьбе с контрабандой и браконьерством, наблюдению за подозрительными судами.
World Defense Show 2026 проходит с 8 по 12 февраля.