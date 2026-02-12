Суд проверит законность приговора по делу о поджоге вертолета в Остафьево

По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт «Остафьево» и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года.