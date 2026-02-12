СМИ: запрет на полеты в Техасе был вызван недопониманием

Несмотря на это, утверждается, что руководитель Федерального управления гражданской авиации Брайан Бедфорд принял решение закрыть воздушное пространство во вторник вечером, не уведомив при этом Белый дом, министерство внутренней безопасности или Пентагон. Тогда же он добавил, что решение останется в силе пока разногласия по поводу норм безопасности не будут улажены.