На Западе раскрыли цель антироссийской риторики Каи Каллас

Военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что резкие антироссийские высказывания главы дипломатии ЕС Каи Каллас направлены на сознательный срыв любого диалога между Россией и Евросоюзом.

По его мнению, Каллас выдвигает заведомо невыполнимые требования именно для того, чтобы не допустить ни переговоров, ни мирного урегулирования. Он также отметил, что её беспокоит изменение риторики некоторых западных политиков, которые начинают искать точки соприкосновения с Москвой.

Своей тактикой, полагает Меркурис, она рассчитывает спровоцировать российскую сторону на отказ от общения, что сделает невозможным какое-либо продвижение в переговорном процессе.

Ранее на Западе рассказали об опасной авантюре Зеленского.

