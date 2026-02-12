Вашингтон
Депутаты новосибирского Заксобрания высказали мнения о блокировке Telegram

Среди новосибирских политиков нашлись сторонники и противники инициативы.

Источник: НДН.ИНФО

10 февраля Роскомнадзором официально объявлено о начале ограничений работы мессенджера Telegram на территории России. Ведомство мотивировало это решение систематическим несоблюдением требований российского законодательства, касающихся защиты данных и противодействия мошенничеству. Сиб.фм провёл опрос среди депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, мнения которых разделились.

Александр Аверкин (Партия пенсионеров) считает необходимым «осторожно нейтрализовать» угрозы, но подчёркивает важность наличия достойной альтернативы, которой в настоящее время нет.

Константин Терещенко (Справедливая Россия) выразил негативное отношение, так как Telegram играет ключевую роль в предпринимательской деятельности, волонтёрской работе и общении, включая военнослужащих.

Роман Яковлев (КПРФ) заявил, что резко против замедлений и блокировок, считая их преждевременными и вредными для общества.

Но есть и те, кто инициативу Роскомнадзора поддержал.

Например, Валерий Ильенко (Единая Россия) утверждает, что при нарушении законов РФ мессенджер должен быть заблокирован. Сам перешёл на MAX и не видит в этом неудобств.

Роман Сивак (Справедливая Россия) при том, что поддерживает значимость платформы для самовыражения, настаивает на приоритете безопасности страны и граждан.

Ранее мы рассказывали, что блокировка ударит по всем пользователям.

Татьяна Картавых

