Депутаты новосибирского Заксобрания высказали мнения о блокировке Telegram

10 февраля Роскомнадзором официально объявлено о начале ограничений работы мессенджера Telegram на территории России. Ведомство мотивировало это решение систематическим несоблюдением требований российского законодательства, касающихся защиты данных и противодействия мошенничеству. Сиб.фм провёл опрос среди депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, мнения которых разделились.
Александр Аверкин (Партия пенсионеров) считает необходимым «осторожно нейтрализовать» угрозы, но подчёркивает важность наличия достойной альтернативы, которой в настоящее время нет.
Константин Терещенко (Справедливая Россия) выразил негативное отношение, так как Telegram играет ключевую роль в предпринимательской деятельности, волонтёрской работе и общении, включая военнослужащих.
Роман Яковлев (КПРФ) заявил, что резко против замедлений и блокировок, считая их преждевременными и вредными для общества.
Но есть и те, кто инициативу Роскомнадзора поддержал.
Например, Валерий Ильенко (Единая Россия) утверждает, что при нарушении законов РФ мессенджер должен быть заблокирован. Сам перешёл на MAX и не видит в этом неудобств.
Роман Сивак (Справедливая Россия) при том, что поддерживает значимость платформы для самовыражения, настаивает на приоритете безопасности страны и граждан.
Татьяна Картавых