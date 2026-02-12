Экс-посол Сибал: в ЕС случился раскол из-за подходов к России

В Евросоюзе усилились разногласия по вопросу выстраивания отношений с Россией, на что обратил внимание бывший первый заместитель главы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал. По его оценке, из европейских столиц поступают противоречивые сигналы, отражающие отсутствие единого подхода к диалогу с Москвой.
Эксперт отметил, что руководство Франции демонстрирует стремление к более прагматичному взаимодействию с Россией, а риторика немецких властей в последнее время становится менее жесткой. В то же время глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, по его мнению, придерживается значительно более жесткой линии и продолжает подчеркивать необходимость поддержки Украины и давления на Россию санкциями.
Сибал считает, что сложившаяся ситуация свидетельствует о снижении самостоятельности крупнейших стран ЕС в вопросах внешней политики и усилении роли брюссельских институтов. По его мнению, подобный дисбаланс негативно влияет на имидж Европы и создает впечатление отсутствия единства внутри объединения.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что займется подготовкой списка требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.