Экс-посол Сибал: в ЕС случился раскол из-за подходов к России

Эксперт отметил, что руководство Франции демонстрирует стремление к более прагматичному взаимодействию с Россией, а риторика немецких властей в последнее время становится менее жесткой. В то же время глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, по его мнению, придерживается значительно более жесткой линии и продолжает подчеркивать необходимость поддержки Украины и давления на Россию санкциями.