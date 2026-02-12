Умер британский музыкант Эндрю Ранкен, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ударник английской фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен умер в возрасте 72 лет, пишет газета Daily Mail.
Эндрю Ранкен выступал с группой с 1983 по 1996 год, а затем — после ее распада и возрождения — вернулся в состав, продолжив играть с 2001 по 2014 год.
«Ударник группы The Pogues Эндрю Ранкен скончался в возрасте 72 лет, и сегодня его коллеги по группе отдали “настоящему другу и брату” дань уважения», — говорится в статье.
Коллектив The Pogues был основан в Лондоне в 1982 году, музыканты исполняют музыку в стиле фолк-панк. Дискография группы насчитывает семь студийных альбомов, часть из которых получила статус золотых, продавшись тиражом более полумиллиона копий.