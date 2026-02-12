Вашингтон
Степашин считает отговоркой приглашение Зеленским Путина в Киев

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Приглашение президента России Владимира Путина в Киев — это отговорка Владимира Зеленского, чтобы не встречаться в Москве, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Киеве, пригласив российского лидера в украинскую столицу. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены, подчеркивал Ушаков.

«Приглашение Зеленским нашего президента в Киев — это не провокация. Зеленский просто говорит о том, что никогда не будет выполнено. Естественно, наш президент в Киев не поедет, это отговорка Зеленского, который не желает встречаться в Москве», — сказал Степашин РИА Новости.

Он также выразил мнение, что от Зеленского мало что зависит.

«Мы понимаем, кто курирует его сегодня — всё те же, кто сорвал наши договоренности по итогам стамбульских переговоров в 2022 году», — добавил Степашин.

