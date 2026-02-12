Степашин считает отговоркой приглашение Зеленским Путина в Киев

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Киеве, пригласив российского лидера в украинскую столицу. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены, подчеркивал Ушаков.