В Италии произошла диверсия на железной дороге по пути на олимпийские объекты

На севере Италии неизвестные подожгли железнодорожную линию Лекко — Тирано, ведущая к олимпийским объектам в Бормио и Ливиньо. Об этом 11 февраля сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на полицию и прокуратуру Ломбардии.