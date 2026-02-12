В Италии произошла диверсия на железной дороге по пути на олимпийские объекты

По информации правоохранительных органов, около 02:00 (по местному времени, 04:00 мск) загорелись семь кабелей обменной станции общей площадью 64 см, на месте были обнаружены остатки легковоспламеняющейся бутылки.
Полиция считает, что данный случай связан с аналогичным поджогом железнодорожных путей в Болонье и Пезаро.
Американский министр юстиции, генпрокурор Памела Бонди 6 февраля заявила, что Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало ключевого участника нападения на консульство США в ливийском Бенгази. Она уточнила, что задержанному будут предъявлены обвинения в убийстве, поджоге и терроризме.