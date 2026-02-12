В МИД высказались о диалоге с США по поводу ракет в Германии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Москва открыта для обсуждения с США вопроса размещения дальнобойных ракет в Германии, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с газетой «Известия».
«Учитывая, что отношение нынешней администрации США к европейским партнерам по НАТО стало более прагматичным и менее идеологизированным, чем у предшественников, существует вероятность достижения договоренностей», — сказал он.
По его словам, сейчас в Европе преобладают милитаристские настроения, и то, что сегодня делает Европа — это попытка выстроить безопасность против России.
«Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал», — подытожил дипломат.
Ранее портал Defense News сообщал, что администрация США Дональда Трампа не подтверждала окончательно планы по размещению крылатых ракет на территории Германии. По его информации, на данный момент также сохраняется неопределенность по поводу итогового места дислокации подразделения дальнобойных артиллерийских войск на территории Германии, которое пока размещается в штате Нью-Йорк и находится «в процессе получения» оружия.
В июле 2024 года предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.