Марочко: ВС РФ уничтожают оборону ВСУ у Студенка

Военный эксперт отметил, что российские бойцы бьют по огневым точкам и укрепрайонам противника.

ЛУГАНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы ударами по огневым точкам и укрепрайонам Вооруженных сил Украины у Студенка Сумской области ослабевают оборону противника на этом участке. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие сосредоточены на ослаблении противника в Студенке Сумской области и сейчас наносят сосредоточенные удары по огневым точкам противника и укрепрайонам. После того, как будут достигнуты те цели, которые позволят продвигаться на данном направлении, наши бойцы пойдут в наступление», — сказал он.

7 февраля Марочко сообщал ТАСС, что российские военные, развивая успех на глуховском участке, начали бои за освобождение Студенка Сумской области.