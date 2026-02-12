Марочко: ВС РФ уничтожают оборону ВСУ у Студенка

ЛУГАНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы ударами по огневым точкам и укрепрайонам Вооруженных сил Украины у Студенка Сумской области ослабевают оборону противника на этом участке. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие сосредоточены на ослаблении противника в Студенке Сумской области и сейчас наносят сосредоточенные удары по огневым точкам противника и укрепрайонам. После того, как будут достигнуты те цели, которые позволят продвигаться на данном направлении, наши бойцы пойдут в наступление», — сказал он.
7 февраля Марочко сообщал ТАСС, что российские военные, развивая успех на глуховском участке, начали бои за освобождение Студенка Сумской области.