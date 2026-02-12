Марочко: ВС РФ уничтожают оборону ВСУ у Студенка

«Наши военнослужащие сосредоточены на ослаблении противника в Студенке Сумской области и сейчас наносят сосредоточенные удары по огневым точкам противника и укрепрайонам. После того, как будут достигнуты те цели, которые позволят продвигаться на данном направлении, наши бойцы пойдут в наступление», — сказал он.