Пленный из ВСУ: командование угрожало отказом в ротации при невыполнении задач

БЕЛГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины ставило перед солдатами задачи, которые выходили за рамки первоначально установленных. Если солдаты их не выполняли, перед ними стоял риск не быть смененными на передовой, рассказал ТАСС помощник гранатометчика 31-го отдельного полка связи ВСУ Евгений Берестенко, сдавшийся в плен российским военнослужащим.
«Нас отвезли [на передовую], сказали копать СП (смотровой пункт — прим. ТАСС). Приехали, сделали все, но нас в итоге не забрали, сказали, копать еще один. На что мы начали, конечно, возмущаться, но нам сказали: “Если вы не выкопаете, мы вас не заберем”. Мы выкопали еще один СП», — рассказал украинский солдат.
После этого командование поставило задачу расширить смотровые пункты, в случае невыполнения — не проведут ротацию. «Мы начали расширять, тогда через несколько дней меня и майора забрали на другую точку», — добавил Берестенко.