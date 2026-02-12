В США закрыли воздушное пространство ради теста лазера против дронов

Ранее разведывательный самолёт Королевских ВВС Великобритании совершил полёт над акваторией Чёрного моря. Воздушное судно типа Boeing RC-135W Rivet Joint вылетело с британской авиабазы Уоддингтон. Оно проследовало над территорией Европы, после чего достигло черноморского побережья. Самолёт выполнял манёвры в районе между Крымом и Сочи, а затем взял курс на возвращение.