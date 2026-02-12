Вашингтон
В США закрыли воздушное пространство ради теста лазера против дронов

Власти США закрыли воздушное пространство над двумя штатами для испытаний военного лазера. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По данным агентства, ограничение ввели над Эль-Пасо в Техасе и на юге Нью-Мексико. Причиной назвали плановые испытания Пентагоном лазерной системы для поражения беспилотников.

«Пентагон хотел провести испытания, что побудило FAA закрыть воздушное пространство. Неясно, был ли в конечном итоге задействован лазер», — отметили в публикации.

Ранее министр транспорта Шон Даффи связывал эти меры с противодействием дронам наркокартелей, которые часто нарушают границу.

Ранее разведывательный самолёт Королевских ВВС Великобритании совершил полёт над акваторией Чёрного моря. Воздушное судно типа Boeing RC-135W Rivet Joint вылетело с британской авиабазы Уоддингтон. Оно проследовало над территорией Европы, после чего достигло черноморского побережья. Самолёт выполнял манёвры в районе между Крымом и Сочи, а затем взял курс на возвращение.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

