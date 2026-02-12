В США закрыли воздушное пространство ради теста лазера против дронов

По данным агентства, ограничение ввели над Эль-Пасо в Техасе и на юге Нью-Мексико. Причиной назвали плановые испытания Пентагоном лазерной системы для поражения беспилотников.
«Пентагон хотел провести испытания, что побудило FAA закрыть воздушное пространство. Неясно, был ли в конечном итоге задействован лазер», — отметили в публикации.
Ранее министр транспорта Шон Даффи связывал эти меры с противодействием дронам наркокартелей, которые часто нарушают границу.
Ранее разведывательный самолёт Королевских ВВС Великобритании совершил полёт над акваторией Чёрного моря. Воздушное судно типа Boeing RC-135W Rivet Joint вылетело с британской авиабазы Уоддингтон. Оно проследовало над территорией Европы, после чего достигло черноморского побережья. Самолёт выполнял манёвры в районе между Крымом и Сочи, а затем взял курс на возвращение.
