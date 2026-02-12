Песков: Кремль не раскрывает кандидатуры для президентской пятерки ЦИК

Кремль традиционно не раскрывает информацию о предстоящих кадровых решениях, в том числе кандидатуры для «президентской пятерки» нового состава Центральной избирательной комиссии России. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.