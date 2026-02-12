Песков: Кремль не раскрывает кандидатуры для президентской пятерки ЦИК

Кремль традиционно не раскрывает информацию о предстоящих кадровых решениях, в том числе кандидатуры для «президентской пятерки» нового состава Центральной избирательной комиссии России. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос ТАСС, подобраны ли уже кандидаты для «президентской пятерки» Песков отметил: «Мы заранее никогда не анонсируем кадровые дела».
Ранее KP.RU писал, что выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. В ЦИК уточнили, что день голосования будет определен как третье воскресенье сентября.
Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все политические фракции Государственной думы должны предложить по кандидатуре для назначения на должности членов Центральной избирательной комиссии РФ до 20 февраля.