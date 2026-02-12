Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Кремль не раскрывает кандидатуры для президентской пятерки ЦИК

Кадровые решения для ЦИК России не будут анонсированы заранее.

Источник: Комсомольская правда

Кремль традиционно не раскрывает информацию о предстоящих кадровых решениях, в том числе кандидатуры для «президентской пятерки» нового состава Центральной избирательной комиссии России. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС, подобраны ли уже кандидаты для «президентской пятерки» Песков отметил: «Мы заранее никогда не анонсируем кадровые дела».

Ранее KP.RU писал, что выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. В ЦИК уточнили, что день голосования будет определен как третье воскресенье сентября.

Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все политические фракции Государственной думы должны предложить по кандидатуре для назначения на должности членов Центральной избирательной комиссии РФ до 20 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше